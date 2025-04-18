Günlerdir haber yok: Feleknaz Keskin'den bir iz aranıyor

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.