Günlerdir haber yok: Feleknaz Keskin'den bir iz aranıyor

Hakkari'de yaşayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'den 9 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Çalışmalar Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, kadından bir iz arıyor.

Günlerdir haber yok: Feleknaz Keskin'den bir iz aranıyor

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'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Günlerdir haber yok: Feleknaz Keskin'den bir iz aranıyor - 1 Ekiplerin çalışmaları Pirudan Köprüsü çevresinde sürüyor

ÇALIŞMALAR DEREDE YOĞUNLAŞTI

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Dalgıç ekipler, Pirudan Köprüsü mevkisinde suya girerek arama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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