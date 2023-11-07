Günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat, hapiste 2 bin 500 TL harcama yapabilecek

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklamanın da aralarında olduğu birçok suçlamayla karşı karşıya. Çifte ve aile üyelerine ait şirketlere kayyum atandı. Sosyal medya paylaşımlarımda, günlük 750 bin TL harcadığını iddia ettiği parayla dikkat çeken Dilan Polat, cezavinde belli sınırlar dahilinde harcama yapabilecek.

Günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat, hapiste 2 bin 500 TL harcama yapabilecek
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?

Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla haftalardır gündemde olan ve günlük 750 bin TL harcadığını iddia eden Dilan Polat'ın cezaevinde en fazla haftada 2 bin 500 lira harcama yapmasına izin verilecek.

HAFTADA 10 DAKİKA TELEFON HAKKI

Polat'a cezaevine girişinde önce kurallar hatırlatılırken haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez de açık görüşte ailesi ile görüşebileceği ve haftada en fazla 2 bin 500 lira harcayabileceği belirtildi.

Ayrıca Polat'ın cezaevine getireceği kıyafetlerin miktarı ve çeşidi de kurallara uygun olmak zorunda.

Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanacak

Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanacak

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KAYYUM ATANDI

Polat çifti ve aile üyelerinden el koyulan 27 şirkete, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kayyum atandı.

Engin Polat ifadesinde, örgüt değil aile şirketi olduklarını iddia etmişti. Polat, sahte ve naylon faturayla ilgili sorulara ise "Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir." cevabını vermişti.

Dilan Polat ise sorgusunda kendisinin aile şirketinde reklam yüzü olduğunu anlatmıştı.

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