Günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu? (Gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süreleri)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.



GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SAAT?

Bakanlığın, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine göre;

Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 9 SAATİ GEÇEMEZ



Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK



MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.''



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

