Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 806 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 122 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 90 bin 636 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür ve yüzde 11,9 ile linyit santralleri izledi.



Türkiye, dün 6 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 891 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.