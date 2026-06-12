Günlük kiralık dairede cinayet davasında itiraf: "Bu işi en yakın arkadaşı getirdi"

İstanbul Bahçelievler 'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay 27 Temmuz 2023'te yaşanmıştı. Murat Arpapay isimli adamı cansız bedeni günlük kiralandığı belirtilen bir dairenin apartman boşluğunda bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede dört sanığın Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak, maktulü olayın gerçekleştiği dairede zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, olası kastla öldürme suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan firari sanıklar Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu hakkında çıkartılan kırmızı bültenler ve yakalama emirleri infaz edilemediğinden dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sekizinci celsesinde itirafta bulunacağını söyleyen tutuklu sanık Serpil Demir, olayın planlama aşamasıyla ilgili şu iddialarda bulundu:

"- Ersen Başak, Muhterem'e 'Parası olan bir adam var, düşürebilir misin' dedi. Muhterem, maddi durumu olmadığı için kabul etmek zorunda kaldı. Ersen Başak, 'Bize günübirlik bir ev tut, parasını ben veririm. Kötü bir şey olmayacak, sadece misafir edeceğiz' dedi.

İki hafta kadar sonra olay günü Muhterem ile birlikte emlakçıya gidip günübirlik daire kiraladık. Bu işi getiren maktulün en yakın arkadaşıydı. Amaçları maktulü bir şekilde uyutup, anahtarını alıp, evinde bulunan parasını almaktı."

Duruşmada tutuklu sanık Ersen Başak'ın avukatının maktulün arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin kimlik bilgilerinin araştırılması yönündeki talebi ise dosyaya herhangi bir katkısı bulunmayacağına karar verilerek reddedildi.