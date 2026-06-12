Günlük kiralık dairede cinayet davasında itiraf: "Bu işi en yakın arkadaşı getirdi"
12.06.2026 09:44
İddianamede Arpapay'ın eterle bayıltıldığı daha sonra vücuduna sıvı enjekte edildiği anlatılmıştı.
İstanbul'da günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın ölümüne ilişkin davada sanıklar maktulün en yakın arkadaşını suçladı.
İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Olay 27 Temmuz 2023'te yaşanmıştı. Murat Arpapay isimli adamı cansız bedeni günlük kiralandığı belirtilen bir dairenin apartman boşluğunda bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede dört sanığın Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak, maktulü olayın gerçekleştiği dairede zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedilmişti.
Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, olası kastla öldürme suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Öte yandan firari sanıklar Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu hakkında çıkartılan kırmızı bültenler ve yakalama emirleri infaz edilemediğinden dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.
Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sekizinci celsesinde itirafta bulunacağını söyleyen tutuklu sanık Serpil Demir, olayın planlama aşamasıyla ilgili şu iddialarda bulundu:
"- Ersen Başak, Muhterem'e 'Parası olan bir adam var, düşürebilir misin' dedi. Muhterem, maddi durumu olmadığı için kabul etmek zorunda kaldı. Ersen Başak, 'Bize günübirlik bir ev tut, parasını ben veririm. Kötü bir şey olmayacak, sadece misafir edeceğiz' dedi.
İki hafta kadar sonra olay günü Muhterem ile birlikte emlakçıya gidip günübirlik daire kiraladık. Bu işi getiren maktulün en yakın arkadaşıydı. Amaçları maktulü bir şekilde uyutup, anahtarını alıp, evinde bulunan parasını almaktı."
Duruşmada tutuklu sanık Ersen Başak'ın avukatının maktulün arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin kimlik bilgilerinin araştırılması yönündeki talebi ise dosyaya herhangi bir katkısı bulunmayacağına karar verilerek reddedildi.
Öldürülen Murat Arpapay
Sekizinci celsenin ardından tutuklu sanık Ersen Başak mahkemeye bir dilekçe sundu. Başak da dilekçesinde çeşitli iddialarda bulunup, M.Ç.'yi suçladı.
Başak şunları anlattı:
"- Bir gün Fatih, Doğan, M.Ç. ve Serpil Demir ile sohbet ettik. Havadan sudan konuştuk. O esnada M.Ç. elinde çok güzel bir iş olduğunu söyledi. Sohbet ilerleyince maktul Murat Arpapay'dan bahsetti. Arpapay'ı yıllardır tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduğunu, çek-senet işi yaptığını, bol parası olduğunu ve genç kızlara zaafı bulunduğunu söyledi.
- Genç bir kadınla birliktelik yaşadığı bir gün içeceğine ilaç koyup uyutabileceğimizi, evinin anahtarını alıp evine giderek dolarlarını alabileceğimizi ve bu parayı paylaşabileceğimizi söyledi. Kendisi uyandığında hiçbir şeyin farkına varmayacağını belirtti. Bu sohbete ben de tanık oldum. Ben 'Bu iş nasıl olacak?' dediğimde, M.Ç. 'Çok basit olacak, evini ben biliyorum. Siz anahtarlarını alın, evdeki paraları alırız' dedi. Bu teklifi yapan bizzat M.Ç.'nin kendisidir."
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Davanın dokuzuncu celsesinde açıklanan mütalaada, tüm sanıkların Ersen Başak'ın yönlendirmeleri ile anlaşarak maktul Murat Arpapay'ı iş bölümü halinde olayın geçtiği daireye getirip eterle bayılttığı, daha sonra sıvı enjekte ettiği ve etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettiği belirtildi.
Mütalaada ayrıca kullanılan yöntem esnasında sanıkların maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.
AİLEDEN “M.Ç.'NİN İFADESİ ALINSIN” BAŞVURUSU
Öte yandan maktulün annesi Şefika Arpapay'ın avukatı Burak Mert Aktaş, sanıkların itiraflarında ve mahkemeye sunduğu dilekçede adı geçen M.Ç. hakkında Bakırköy 18 Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
Dilekçede sanıklardan Serpil Demir'in M.Ç.'den bahsetmesi, sanık Muhterem Perçikli'nin bu anlatımları doğrulaması, sanık Ersen Başak'ın M.Ç.'yi planın kaynağı olarak göstermesi birlikte değerlendirildiğinde soruşturma başlatılması için yeterli ve ciddi şüphenin oluştuğu kaydedildi.
M.Ç.'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması ve sanık Serpil Demir ile Muhterem Perçikli'ye teşhis işlemi yaptırılması talep edildi.
Ayrıca M.Ç.'nin maktul Murat Arpapay ile arkadaşlık düzeyi, maktulün para durumu hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ve sanıklara bu bilgileri aktarıp aktarmadığı konularının araştırılması talep edildi.