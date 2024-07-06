Günlük kiralık dairedeki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: “Ağzını eterle kapattı, elinde şırınga gördüm”

“BEZE ETER DÖKÜP AĞZINI KAPATTI”



Cinayetin sanıklarından Muhterem Perçikli, Arpapay’ı tanımadığını iddia etti.



“Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce Serpil Demir beni Şirinevler’de bir kafeye götürdü. Burada Azad, Fatih ve Doğan isimli şahıslarla tanıştırdı. Azad beni zengin, orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi. Bu şahısla internet üzerinden tanıştıklarını ve kendisini kadın olarak tanıttığını anlattı. Birkaç gün sonra Murat ile kafede buluştuk.” diyen Perçikli, “Azad, Doğan ve Fatih de aynı kafede bizi izliyordu. Bir şeyler içtikten sonra Murat evine gitti. 26 Temmuz günü Serpil ve Azad’ın daha önceden kiraladıkları günübirlik daireye gittik.” şeklinde konuştu.



Perçikli olay gününü şöyle anlattı:



“Murat aparta geldiğinde Serpil, Doğan ve Fatih evdeydi, Azad yoktu. Fatih ve Doğan Murat’a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih’in elinde şırınga gördüm. Murat’a enjekte etmeye çalıştı. Ben ve Serpil korkarak diğer odaya geçtik. Bir müddet sonra odadan çıktığımızda Murat hareketsiz yatar haldeydi. Fatih ve Doğan ‘eğer birine bir şey anlatırsan sonun böyle olur' dedi. Israrla telefon geldiği için oradan çıkarak işe gittim. İşten sonra arkadaşım Serpil ile buluştum. Serpil bana adamın öldüğünü cesedi ise bir üst kat merdivenlerine bıraktıklarını, Fatih ve Doğan’ın Kıbrıs’a kaçtıklarını ve evde bulundukları esnada Azad'ın maktulün evindeki yüklü parayı bulmak için gittiğini söyledi.”



“ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”



Azad’ın evde para bulamadığını da söyleyen Perçikli “Birkaç gün sonra Azad, Serpil ile beni Pendik’e götürdü. Burada, eğer polis yakalarsa şahısla internetten tanıştığımı, Şirinevler’de buluştuğumu ancak şahıstan ayrılıp eve giderken şahsın beni eve kadar takip ettiğini ve eve girerek kapıyı kapattığımı söylememi istedi. Avukat tutacağını söyledi ve birine anlatırsam öldürmekle tehdit etti.” ifadelerini kullandı.