Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door (Cennetin kapısını çalıyorum) isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.