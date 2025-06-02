Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı

Efsane rock grubu Guns N' Roses, İstanbul konserinde "Knockin' on Heaven's Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti.

Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı
Guns N’ Roses'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

Guns N’ Roses'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

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Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door (Cennetin kapısını çalıyorum) isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.

Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı - 1

Ayrıca şarkı çalınırken stadyumda kurulan dev ekranlara Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı.

Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD’li grubu alkışladı.

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