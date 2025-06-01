Guns N’ Roses'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yart

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi için bir anma videosu paylaştı.

Guns N’ Roses'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yart

Rock müzeiğin efsane gruplarından Guns N’ Roses yarın İstanbul'da verecekleri öncesi, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir anma videosu paylaştı. 

Grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi. 

Arka planda “Knockin' on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda “Rest in peace” yani “Huzur içinde yat” ifadeleri kullanıldı. 

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