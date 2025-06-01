Guns N’ Roses'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı: Huzur içinde yat

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N’ Roses yarın İstanbul'da verecekleri konser öncesi, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir anma videosu paylaştı.

Grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.

Arka planda “Knockin' on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda “Rest in peace” yani “Huzur içinde yat” ifadeleri kullanıldı.