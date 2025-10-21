Günübirlik tur facia ile sonuçlanmıştı: Sürücü tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde günübirlik turla beraber gelen grup otobüsü kaza yapmıştı. Bir kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı midibüs kazasında sürücü tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan C.U'nun (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
20 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Hastanedeki yaralılardan 20'si taburcu edildi, diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.
C.U. idaresindeki 35 CEJ 948 plakalı midibüsün önceki gün Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu Güldane Altınova (67) hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
Araçtakilerin İzmir'den Denizli'ye günübirlik tur için geldikleri belirtilmişti.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Polis Adliye
- Denizli Buldan