Günümüze tek duvarı ulaşan Çokalca Camisi’nde restorasyon

Kentte, 16’ncı yüzyılda yaptırılan, Nişancıpaşa Mahallesi’ndeki Çokalca Camisi, Balkan Savaşları ile birlikte yıkıldı. Geriye sadece duvarı kalan camide ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından, tarihi yapıda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yıkılan, yarım kalan tarihi yapıları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

''MİHENK TAŞI OLACAK''



Restorasyon çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını söyleyen Sezer, “Eğer proje revizyonları olmazsa kısa sürede bitirerek, güzel mahallemize ve Edirne’mize bu tarihi yapıyı kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz'' dedi.