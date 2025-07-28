Günün rekoru Cizre'de: 49.1 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Dün 47 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gördü.



Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.



CİZRE, SİLOPİ, NUSAYBİN, KURTALAN...

Yurt genelinde dün sıcaklık rekoru ise 49.1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.



Silopi ilçesinde 48.9 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece olarak kayda geçti.



TROPİKAL GECE

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.