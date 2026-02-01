Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Şubat 2026 spor haberleri)

BİR TAŞLA İKİ KUŞ: SİDİKİ CHERIF - SABAH

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Sidiki Cherif için kulübüyle anlaştı. 19 yaşındaki Fransız oyuncu hem santrfor açığını kapatacak hem de 2003 ve sonrası doğumlular için açılan +2'lik yabancı kontenjanına uyuyor.