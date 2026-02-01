Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Şubat 2026 spor haberleri)
01.02.2026 05:59
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ - HÜRRİYET
Siyah-beyazlı ekip 23'üncü dakikada Deniz Türüç'ün golü ile kısa süreli şok yaşadı. Vaclav Cerny skoru eşitledi. Cerny'nin golünde pası veren ve bir topu da direkten dönen Orkun Kökçü, 77'de galibiyeti ilan etti. Evinde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kartal, Süper Lig'de kaybetmeme serisini 9 maça çıkardı.
İZMİR'DEN ÇIKIŞ YOK - FOTOMAÇ
Göz-Göz, sonuncu Fatih Karagümrük karşısında 1-0'dan gelip Olaitan ve Janderson'la kazandı. Evinde 3'te 3 yapıp Avrupa kupaları yolunda iddiasını ortaya koydu.
HAFİFE ALMAYALIM - POSTA
Düşme potasında yer alan Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk takıma rehavet uyarısı yaptı. Genç hoca "Rakibin 5 maçtır kazanamaması sizi yanıltmasın. Onları hafife almak bize pahalıya mal olabilir" diyerek tam konsantrasyon istedi.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ: SİDİKİ CHERIF - SABAH
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Sidiki Cherif için kulübüyle anlaştı. 19 yaşındaki Fransız oyuncu hem santrfor açığını kapatacak hem de 2003 ve sonrası doğumlular için açılan +2'lik yabancı kontenjanına uyuyor.
YİNE KARAVANA KORKUSU - SÖZCÜ
Gueye, Ederson gibi flaş isimler "pahalı" diye veto yedi. Orta sahaya transferin son dakikaya kalması, sarı-kırmızılı camiaya yeni bir Cuesta faciası tedirginliği yaşatıyor.