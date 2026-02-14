Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Şubat 2026 spor haberleri)

YALÇIN'IN KALE KABUSU - SÖZCÜ

Beşiktaş'ın teknik patronu, Ersin ile Vasquez arasında zor bir tercih yapacak. Yalçın'ın sadece teknik değil camia yönetimini de düşünecek. Vasquez favori ama hocanın Ersin'i koruma hissi de devrede.