Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Şubat 2026 spor haberleri)

BULUNMAZ FIRSAT - FANATİK

Fenerbahçe için Nottingham maçı tam bir fiyaskoydu. Ancak Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı yenilgi havayı bir anda değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin önünde büyük bir fırsat var. Kasımpaşa karşısında alınacak galibiyet, 752 gün sonra ilk kez zirveyle puanların eşitlenmesini sağlayacak.