Güpegündüz 7.5 milyon TL'lik kapkaç

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda maskeli bir şahıs etraftaki vatandaşlara aldırış etmeden araçtan yüklü miktarda para olan çantayı çaldı.

Araç sahibi E.G. ve yanındaki kişi, içinde yüklü miktarda para olan poşetin bulunduğu hafif ticari aracı park ettikten sonra otoparkta oturmaya başladı.

ŞEHİRDE KOVALAMACA

Takip edildiklerini anlamayan ikili oturduğu esnada yüzünde maske, elinde de levye benzeri demir parçası olan bir şüpheli etrafı kontrol etmeye başladı. Bir süre gezindikten sonra harekete geçen şüpheli, elindeki levyeyle aracın arka camını patlattı.

Saniyeler içinde poşeti alan adamı fark eden ikili, hızla kaçan kişinin peşine düştü.

Kapkaççı kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Paranın miktarı ve diğer bilgiler konusundaki çelişkili ifadeler üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi.

Mağdurlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araçta da inceleme gerçekleştirildi.

"7.5 MİLYON TL'SİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER"

Olayın tanıklarından Kadir Kaya, şehrin ortasında bir anda gerçekleşen kapkaç olayına ilişkin "Güpegündüz 7.5 milyon TL'sini alıp götürdüler" dedi.

Öte yandan, miktar konusunda çelişkili ifade verilen olayda poşetin içinde 7.5 milyon TL bulunduğu ve paranın bir döviz bürosuna ait olduğu iddia edildi.