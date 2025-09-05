Güpegündüz cadde ortasında kuyumcu soymaya kalktılar

Caddede bulunan kuyumcu çalışanları cuma namazı kılmak için iş yerini kapatarak dükkandan ayrıldı. Çalışanların iş yerinden çıkmasının ardından kasklı 4 kişi kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Bu sırada çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan 4 şüpheli yanlarında bulunan çantayı olay yerinde bıraktıktan sonra ellerindeki balyozu da ara sokakta bulunan çöp konteynerine attı.



Şüpheliler daha sonra dükkan önüne geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçıp balyozla çantayı çöpe attılar.



Polis olayla igili inceleme başlattı.