Güpegündüz cadde ortasında kuyumcu soymaya kalktılar
İstanbul Bağcılar'da öğle saatlerinde kuyumcu soygunu girişimi yaşandı. Şüpheliler, cadde ortasındaki dükkanın kepengini açıp kapısını balyozla kırdı.
Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesinde öğle saatlerinde meydana soygun girişimi meydana geldi.
Caddede bulunan kuyumcu çalışanları cuma namazı kılmak için iş yerini kapatarak dükkandan ayrıldı. Çalışanların iş yerinden çıkmasının ardından kasklı 4 kişi kuyumcu dükkanının önüne geldi.
ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER
İşlek caddeden geçenlere aldırış etmeyen 4 kişi önce dükkanın kepengini açtı.
Bu sırada çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan 4 şüpheli yanlarında bulunan çantayı olay yerinde bıraktıktan sonra ellerindeki balyozu da ara sokakta bulunan çöp konteynerine attı.
Şüpheliler daha sonra dükkan önüne geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçıp balyozla çantayı çöpe attılar.
Polis olayla igili inceleme başlattı.
