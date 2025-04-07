Güran ailesinden yeni adım! Rapor hazırlattılar, Nevzat Bahtiyar'ı suçladılar

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Davada mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.



İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR



Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf süreci ise devam ediyor. Güran ailesinin avukatları, 4 sanığın olay gününe ilişkin cep telefonlarınn adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"NEVZAT'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ"



Sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilerin bilirkişiler tarafından inceleme yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirten avukatlar, "Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Daraltılmış baz raporuyla ilgili noktasal tespitin mümkün olamayacağını öne süren avukatlar, "Anlık canlı takipte dahi 500 metreyle 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde yapılan konum tespitinin mümkün olamadığı sonucuna varılmıştır." açıklamasında bulundu.



Avukatlar, müvekkillerinin tutukluluğunun değerlendirilerek, tahliyeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.