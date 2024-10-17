Gurbetçi kadınlara lüks araç ve ucuz ev vaadiyle tuzak

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada, sahte araç plakaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gurbetçi kadınlara lüks araç ve ucuz ev vaadiyle tuzak

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, kendisini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıtıp, araç satma bahanesiyle temas kurduğu gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran suç şebekesi elebaşı H.K. ile 8 şüpheliyi takibe aldı.

H.K'nin, sosyal medyada tanıştığı kadınları, lüks otomobil firmasının uygun koşullarda kampanyası için sahte evraklarla sözleşme düzenlediği, aracı almaya geldiklerinde evlilik vaadiyle yakın ilişki kurup, lüks eşyalarla donattığı evlerde ağırladığı, birikimlerini veya bankalardan çektirdikleri kredileri alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Şikayetçi olmak isteyen kadınlara şantaj da yapan şebekenin bu yöntemle çok sayıdaki kadını yaklaşık 50 milyon euro dolandırdığı tespit edildi.

Gurbetçi kadınlara lüks araç ve ucuz ev vaadiyle tuzak - 1

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ve 'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte araç plakaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya'daki depremi NTV'de değerlendirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...