Gurbetçi Yunus Çalık, Belçika'da dövülerek öldürüldü

Afyonkarahisarlı 36 yaşındaki gurbetçi Yunus Çalık, Belçika'nın Aalst şehrinde sokakta karşılaştığı grupla arasında çıkan tartışma sonrası dövülerek öldürüldü.

Haberler - İHA 26.11.2021 - 10:19

Gurbetçi Yunus Çalık, Belçika'da dövülerek öldürüldü

'da yaşayan 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada, sokakta karşılaştığı kişilerle tartışma yaşadı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık’ı dövdü. Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst’taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi.

Ancak Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Belçika makamlarının cinayet soruşturması başlattığı belirtilirken, Çalık’ın cenazesinin ise yapılacak otopsi işleminin ardından defin edilmek üzere Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği belirtildi.

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