Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor
30.06.2026 09:58
AK Parti, Askeralma Kanunu’nda yapılacak değişiklik teklifini Meclis'e sunacak.
Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacağı belirtiliyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkler'den bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak.
Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı'na bırakılacak.
Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.
KAÇAK GÖRÜNÜYORLARDI
Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda asker kaçağı durumuna düşüyor.
Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlanıyor.
Kaynak: MSB
YURT DIŞINDA ASKERLİK YAPMA
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik görevlerini, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik yaparak yerine getirebiliyor.
ZORUNLU ASKERLİK
2023 yılından itibaren zorunlu askerlik çoğu ülkede uygulanmıyor.
Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Almanya zorunlu askerlik uygulaması olmayan ülkeler arasında yer alıyor.