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Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor

30.06.2026 09:58

Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor
Anadolu Ajansı

AK Parti, Askeralma Kanunu’nda yapılacak değişiklik teklifini Meclis'e sunacak.

NTV - Haber Merkezi
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Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor.

 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkler'den bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak.

 

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı'na bırakılacak.

 

Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

 

KAÇAK GÖRÜNÜYORLARDI

 

Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda asker kaçağı durumuna düşüyor.

 

Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlanıyor.

Resmi Kurum

Kaynak: MSB

YURT DIŞINDA ASKERLİK YAPMA

 

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik görevlerini, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik yaparak yerine getirebiliyor.

 

ZORUNLU ASKERLİK

 

2023 yılından itibaren zorunlu askerlik çoğu ülkede uygulanmıyor.

 

Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Almanya zorunlu askerlik uygulaması olmayan ülkeler arasında yer alıyor. 

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