Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkler'den bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye 'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak.

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı'na bırakılacak.

Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

KAÇAK GÖRÜNÜYORLARDI

Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda asker kaçağı durumuna düşüyor.

Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlanıyor.