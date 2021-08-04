Gurbetçilere hırsızlık tuzağı: Arabada uyurken 25 bin euroyu çaldılar

Almanya’da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy, ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Yolda yorulan aile, Silivri’ye 30 kilometre mesafede olan TIR parkına girerek bir süre dinlenmek istedi.

Bu sırada aracı gözüne kestiren bir hırsız, harekete geçti. Takip edilmesini önlemek için önce aracın lastiklerini kesen hırsız, ardından bir anda camı kırarak içeride bulunan para, altın, cep telefonları ve pasaportların olduğu çantayı aldı. Altınları ve 25 bin euro paranın içinde olduğu çantası çalınan Burhan Aksoy, aracı ile hırsızın peşine düştü ancak tekerleğin patlak olması nedeniyle fazla ilerleyemedi.

Jandarmaya haber veren Aksoy, şikayetçi oldu. Hırsızın aynı yöntemle Fransa'dan gelen bir ailenin de çantasını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara da saniye saniye yansıdı.



"FRANSA’DAN GELEN VATANDAŞIN CAMINI DA KIRMIŞ"



Almanya'dan geldiğini ve yorulmaya başladığı için araç içinde dinlendiğini belirten Burhan Aksoy, "Arabada 4 kişiydik 2 kızım ve annem vardı. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor. Oradan alacağını alıyor” dedi.

“25 BİN EURO GİBİ BİR MİKTAR ÇALINDI”



Hırsızın daha sonra da kendi camını kırdığına anlatan gurbetçi Aksoy, “Benim camı da aynı şekilde patlatıyor. İçinden annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktar da para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro gibi bir miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime geldim ve ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur” diye konuştu.