Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu

Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.



Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını da kullanan gurbetçiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşadıkları ülkeye doğru yola çıkıyor.



Yetkililer, sezonda giriş-çıkış yapan gurbetçi sayısının 3 milyon 900 bine yaklaştığını belirterek, bu yıl önceki yıllara oranla araç ile yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 10 artış olduğunu ifade etti.