Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlandı

Gurbetçilerin memleketlerine dönüşü sürüyor. Alınan tedbirler kapsamında gurbetçilerin geçişleri hızlandı.

'de sınır kapılarında alınan bazı tedbirler sayesinde gurbetçilerin geçişleri hızlandı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda geliş ve gidişlerin sorun yaşamaması için bu yıl sınır kapılarında pek çok önlem alındı.

Bu kapsamda sınır kapılarında ilave peronlar açıldı, buna paralel olarak personel sayısı artırıldı.

Alınan tedbirler sayesinde en yoğun günlerde dahi geçişler bir saatin altında gerçekleşti.

