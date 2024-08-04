Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2,2 ton emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi ile hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelen TIR, yakın takibe alındı.

TIR'da yapılan denetim ve kontroller sonucunda, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testleri sonucunda toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi.

Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2 ton 200 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.