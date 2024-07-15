Gürbulak Gümrük Kapısında 276 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR'a yönelik yapılan operasyon sonucunda; 186 kilogram eroin, 90 kilogram metamfetamin, cinsi olmak üzere toplamda 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermemekte, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tüm ülke sınırlarında büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir."