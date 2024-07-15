Gürbulak Gümrük Kapısında 276 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 276 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Gürbulak Gümrük Kapısında 276 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR'a yönelik yapılan operasyon sonucunda; 186 kilogram eroin, 90 kilogram metamfetamin, cinsi olmak üzere toplamda 276 kilogram madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermemekte, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tüm ülke sınırlarında büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir."

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