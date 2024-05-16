Gürcistan Başbakanı Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi ağırladı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim." dedi.

Gürcistan Başbakanı Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı , Ankara'yı ziyaret eden konuğu Başbakanı Irakli Kobakhidze basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik. olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız.

Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.

Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Gürcistan Başbakanı Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar dolar - 1

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Kobakhidze'nin makam aracını, Beştepe önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi Beştepe'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane'de restoran yangını

Kağıthane'de restoran yangını

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...