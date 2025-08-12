Gürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak

Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.



"TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN STRATEJİK ORTAK"

İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ve Gürcistan iki stratejik ortaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk, yeni hedef olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ileliyoruz. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir." dedi.

Cumhurbaşknı Erdoğan, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde işbirliği ve sulh için omuz omuza hareket edeceğiz. Bu vizyon yalnızca bugünü değil geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına güvenli ve onurlu geri dönüş süreçlerine dair beklentimizi ilettim. Türkiye olarka her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN BARIŞA KATKISI BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ise, "Stratejik ortaklık ve dostluğumuz mevcut Türkiye ile. Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişlerimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanını Gürcistan'a da davet ettim. Türkiye'nin desteği özellikle toprak bütünlüğü ve egemenlik açısından Gürcistan için son derece önelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa katkısı bölge için çok önemli." diye konuştu.