Gürcistan polisi ile ortak operasyon: 16 suçlu yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile haklarında ulusal seviyede arama kararı bulunan üç suçlunun Türkiye'ye iade süreçleri başladı.

Suçluların tamamı Gürcistan'da bulunuyordu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ortaklığında Gürcistan Polis Teşkilatı'nın da desteğiyle operasyon yapıldığını bildirdi.

Yakalanıp Türkiye'ye iade süreçleri başlatılan kırmızı bültenli suçluların, R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. olduğu açıklandı.

Ulusal seviyede aranırken yakalanan isimlerin ise H.A., U.Ö. ve R.S. olduğu belirtildi.