Milli maç tarihi: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? (2026 Dünya Kupası Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.



MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ



A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:



4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye



7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı



11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye



14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan



15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan



18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye