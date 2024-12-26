Milli maç tarihi: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? (2026 Dünya Kupası Elemeleri)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile gruptaki ilk maçına çıkacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk maçına çıkacak olan Milli Takım, Gürcistan karşısında kazanmak ve 3 puan almak istiyor. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ
A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
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