Milli maç tarihi: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? (2026 Dünya Kupası Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile gruptaki ilk maçına çıkacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk maçına çıkacak olan Milli Takım, Gürcistan karşısında kazanmak ve 3 puan almak istiyor. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

Milli maç tarihi: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? (2026 Dünya Kupası Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gürcistan- milli maçı ne zaman?

MİLLİ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...