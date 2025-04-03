Gürcistan'da yakalandılar! Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'a kaçan 5'i kırmızı bültenle aranan 8 şüphelinin Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik." dedi.



Türkiye'ye getirilen şüphelilerden H.A. “Kardeşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek” suçundan, H.D ”Fuhuş, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından, İ.B. “Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından, Ö.T. ”Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan, A.S.Ö. ”Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.