Gürcistan 'ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş 'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Türk taraftarlara yönelik müdahale nedeniyle Dışişleri Bakanlığı 'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin Türkiye 'nin tepkisi büyükelçiye iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı.

Olayların tüm yönleriyle soruşturulması, Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahaleden sorumlu kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva takımları Batum Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti ve 16 Beşiktaş taraftarı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda siyah beyazlı taraftarlar serbest bırakıldı..