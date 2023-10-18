Gürcistanlı kadın ölü bulundu

Trabzon'da metruk binada cansız bedeni bulunan Gürcistan uyruklu kadının, başına vurulan sert cisimle öldürüldüğü belirlendi. Kadının son görüştüğü ve cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen kişi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Gürcistanlı kadın ölü bulundu
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Gürcistanlı kadın ölü bulundu - 1

'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) cesedi, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde metruk bir binada polis ekiplerince bulundu.

Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan M.B. (49) ile görüştüğünü tespit etti.

M.B. cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Hakkında 12 ayrı suçtan kayıt bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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