Güreşte kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’da arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güreşte kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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