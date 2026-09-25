Gürlek: Türkiye adalet alanında yoğun bir dönemden geçiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından düzenlenen Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gürlek, Türkiye 'nin yargı alanında yoğun bir dönemden geçtiğini kaydetti. Üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu anlatan Gürlek, "Suç örgütlerinin aktif yapı statüsünden, faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor." diye konuştu.

"DERDİMİZ GÜÇLÜ ADALET DÜZENİNİ KORUMAK"

Fon soruşturmasına da değinen Gürlek, "Bunun yanında, son günlerde de şahit olduğumuz üzere, milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun da bütün bu süreç boyunca yargı sisteminin işleyişini pür dikkat takip etmesi, aksayan her noktayı zamanında tespit etmesi ve gerektiğinde yerinde ve etkili hamleler yapması şarttır." diyen Gürlek, "Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır." şeklinde konuştu.

"ÖNÜNÜZE GELEN DOSYA NE KADAR HACİMLİ, ESKİ OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİN"

Dördüncü Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda, yargı hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalıştıklarını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

"- Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hâkim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkânlarını geliştirirken vatandaşlarımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz.

- 204 birimde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını faaliyete geçirdik. Bu bürolar, özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmenin idari ve teknik nedenlerini tespit edecek; çözüm için gerekli adımları atacak.

- Burada altını özellikle çizmek isterim: Hiçbir idari mekanizma, hâkimin vicdani kanaatinin veya Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisinin yerine geçemez. Yargılamanın içeriğine ve sonucuna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek.

- Buradan hakim ve Cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma sesleniyorum: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli ne kadar eski olursa olsun, üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var."