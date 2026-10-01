Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: El konulan araçlar alacakların karşılanmasında kullanılacak
01.10.2026 09:51
Son Güncelleme: 01.10.2026 10:04
Fon soruşturmasında çok sayıda lüks araç ile özel jet ve villalara el konulmuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında el konulan villalar ve lüks araçların, oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere yönelik başlatılan soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının nasıl karşılanacağına ilişkin açıklama yaptı.
Sabah gazetesine konuşan Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan fona aktarılacağını ifade etti.
“HAK SAHİPLERİNİN ALACAKLARININ KARŞILANMASINDA KULLANILACAKLAR”
Gürlek, fona aktarılan değerlerin hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Gürlek, üzerlerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getireceklerini ifade etti.
LÜKS ARAÇLAR İLE İKİ JET VE VİLLALARA EL KONULMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulmuştu. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu belirtilmişti .
Devam eden soruşturmada daha sonra yine Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konulmuştu. Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu ve piyasa değerlerinin 1,8 milyar lira olduğu bildirilmişti.
Lüks araçlar ile iki jete el konulmasının ardından bu kez Beykoz'da Yarız ve Pusula Portföy'ün patronu Serdar Turan'a ait olduğu değerlendirilen beş villaya el konulmuştu. Söz konusu villaların piyasa değerinin 1,2 milyar lira olduğu aktarılmıştı .
Fon soruşturmasında beşinci dalga operasyon 30 Eylül'de yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 61'e ulaştı .
Eylül ayı ortalarında hız kazanan soruşturmada son olarak, 1 Ekim sabahı Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verildi.
Aynı gün gece saatlerinde yayımlanan SPK bültenine göre; hukuka aykırı iş ve işlemler nedeniyle fon soruşturmasının odağında bulunan ve TMSF'ye devredilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı alınmıştı.