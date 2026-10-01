Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: El konulan araçlar alacakların karşılanmasında kullanılacak

LÜKS ARAÇLAR İLE İKİ JET VE VİLLALARA EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulmuştu. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu belirtilmişti .

Devam eden soruşturmada daha sonra yine Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konulmuştu. Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu ve piyasa değerlerinin 1,8 milyar lira olduğu bildirilmişti.

Lüks araçlar ile iki jete el konulmasının ardından bu kez Beykoz'da Yarız ve Pusula Portföy'ün patronu Serdar Turan'a ait olduğu değerlendirilen beş villaya el konulmuştu. Söz konusu villaların piyasa değerinin 1,2 milyar lira olduğu aktarılmıştı .