Gürsel Tekin: Hakkımı haram ediyorum

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, eski il binası önündeki konuşmasında sert sözler sarf etti.

"Hakkımı hepsine haram etmiyorum" diyen Tekin, "Beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim.15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık." diye konuştu.



Tekin sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, tepeden bakma, size ne oldu. Sizin bu kafalarınızın yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı. Bundan vazgeçin. Bu ne küçümseme insanları. Kimsiniz siz?"