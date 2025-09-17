Gürsel Tekin: Özgür Özel'e kırgınım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasıyla yerine atanan Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Gürsel Tekin, "'Özgür Özel bana neden tepkili anlamış değilim ben kabul etmeseydim 2. Baro kayyum olarak gelecekti." dedi.



"Mahkemenin hiçbir tarafında yokuz" diyen Tekin, "Ne Özgür Çelik ne Cemal Canpolat tarafındayız. biz ortada olan tarafız. Gün sonunda mahkeme bir karar veriyor. Bu davayı açan yine CHP delegeleridir." diye konuştu.



İlçe başkanlarından ve belediye başkanlarından destek telefonları aldığını belirten Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de kırgın olduğunu söylerken, "Sayın Özel'le kardeşlik hukukumuz var. Ben isterdim ki arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan, halen CHP üyesi 21 kişiyi orada yuhalataydı. Beni değil." ifadelerini kullandı.



Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Sadece selamlaştık, öyle bir iklim yaratıldı ki. Burada kendimize destekçi arayışı içinde değiliz.'' dedi.

