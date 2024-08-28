Gürültü iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu vurdu: Kaçan manav gözaltında

Gaziantep'te oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı  pompalı tüfekle öldüren manav M.T., yakalandı.

Gürültü iddiasıyla 10 yaşındaki çocuğu vurdu: Kaçan manav gözaltında

Güzelvadi Mahallesi'nde manav işleten M.T., Emir Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuğun kanlar içerisinde yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDI

İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan M.T. polis tarafından yakalanırken soruşturma sürüyor.

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