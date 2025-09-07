Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Kayseri'de bir parkta oturan kişi, iddiaya göre çok ses çıkardıkları için uyardığı 6 kişilik grup tarafından öne dövüldü, sonra bıçaklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı İğde Parkı'nda meydana gelen olayda; H.B.Y. ile 6 kişilik bir grup arasında iddiaya göre ses çıkardıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından ilk olarak dövülürken, daha sonra bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, olaydan sonra kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
