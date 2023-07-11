Gürültü kavgasında kalbinden bıçaklandı

Diyarbakır'dan Antalya'ya tatile giden 18 yaşındaki Furkan Tekin, gürültü nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Gürültü kavgasında kalbinden bıçaklandı

'dan tatil için 'daki kuzeninin yanına giden Furkan Tekin (18), saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre gürültü nedeniyle bir grupla tartıştı.

Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı.

Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

Gürültü kavgasında kalbinden bıçaklandı - 1

İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı.

Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin ''Gürültü yapıyorsunuz.'' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi.

Tekin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alındı. Cenaze, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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