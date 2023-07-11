Gürültü kavgasında kalbinden bıçaklandı

Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına giden Furkan Tekin (18), saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre gürültü nedeniyle bir grupla tartıştı.

Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı.

Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

