Gürültü kirliliğine bariyer önlemi: 2 pilot ilde çalışmalar tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında, büyükşehirlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolünün sağlanması, akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlandı.



Haritaların sonuçları göz önünde bulundurularak bakanlık koordinasyonunda "Çevresel Gürültü Eylem Planları" oluşturuldu.



Eylem planları kapsamında belirlenen sıcak noktalar ile ihtiyaç duyulan ve çözüm olabilecek bölgeler için yerel yönetimlerle iş birliği yapıldı. Yerel yönetimler bakanlığın finansal desteği ile belirlenen noktalara gürültü bariyeri kurmak için çalışma başlattı.



3 PİLOT İL



Proje kapsamında İstanbul, Konya ve Gaziantep pilot il seçildi. İstanbul'un Çekmeköy ve Ümraniye ilçeleri ile Konya-Adana çevre yolu ve Konya Selçuk'ta olmak üzere toplam 11 bin 833 metrekare gürültü bariyerinin yapımı tamamlandı.



61 bin 239 metrekare gürültü bariyeri için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Proje tamamlandığında Türkiye genelinde 73 bin 72 metrekare gürültü bariyeri yapılacak.



Bariyerler özellikle otoyollar, tren yolları ya da fabrikalar gibi gürültü kaynaklarının olduğu yerlerde kullanılıyor. Proje ile şehirlerde kara ve demir yolu kaynaklı gürültünün azaltılması sağlanacak.