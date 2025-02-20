Gürültü şikayeti üzerine komşunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi
Kastamonu'da babasının evini basıp gürültü şikayeti yüzünden komşunu öldüren 23 yaşındaki Musa B. için müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın olay anında uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu etkisi altındayken telefonda babası ile tartışma yaşadı.
Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele silahla ateş açmaya başladı. Bu esnada Musa B., gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz (61) ile Doğan A. (27)'yı tüfekle ateş ederek yaraladı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyfettin Horuz hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ
Musa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Devam eden davada Cumhuriyet savcısı sanık hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Tanıkların dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet savcısı sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanığın, Doğan A.'yı da kasten öldürmeye teşebbüs ettiğinden 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
"KORKUP ATEŞ ETTİM"
Duruşmada kendisini savunan Musa B. de olaydan bir gün önce annesinden telefonu aldığını belirterek, "Telefonda anneme emanetmiş. Bu sırada babam aradı beni, tartıştık, telefonu istedi benden. Bende eve gittim tüfekle. Benim yüzüme kapıyı kapattılar. Bende kızıp bir el atış ettim ve çıktım apartmandan." dedi.
Akşam saatlerinde tekrar eve geldiğini, bu sırada komşuları Seyfettin Horuz'un kapıya çıktığını ve "Sen yettin artık" diyerek kendisine küfür ettiğini dile getiren Musa B., "Bende sizi ilgilendiren bir durum yok dedim ve eve girmelerini söyledim. İçeriye girdikten sonra tekrar kapıya çıkıp bana ateş etti. Bende korkup ateş ettim. Polis geldi, bende teslim oldum. Bu olay olduğu için çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Seyfettin Horuz'un eşi A.H. ile kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve mütalaa doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, Musa B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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