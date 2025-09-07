Gürültü yapan çocuklara camdan soğan attı
İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynayak çocukların sesinden rahatsız olan bir kişi, çocuklara soğan attı.
Orhangazi Mahallesi’nde sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişi, sessiz olmaları için uyarıda bulundu.
Çocuklar bu uyarıya aldırmayarak oyunlarını sürdürdü.
SOĞAN ATTI
Sinirlenen kişi bu kez bağırmaya başlayarak mutfaktan aldığı soğanları çocuklara fırlatmaya başladı.
Çocuklar, öfkelenen kişiyi soğanları attığı sırada cep telefonuyla görüntüledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- İstanbul Esenyurt