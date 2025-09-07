Gürültü yapan çocuklara camdan soğan attı

Orhangazi Mahallesi’nde sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişi, sessiz olmaları için uyarıda bulundu.

Çocuklar bu uyarıya aldırmayarak oyunlarını sürdürdü.

SOĞAN ATTI

Sinirlenen kişi bu kez bağırmaya başlayarak mutfaktan aldığı soğanları çocuklara fırlatmaya başladı.

Çocuklar, öfkelenen kişiyi soğanları attığı sırada cep telefonuyla görüntüledi.

