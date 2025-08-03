Gürültü yapan çocukları sokak ortasında dövdü

İnönü Mahallesi’nde gürültü yaptığı ve küfür ettiği iddia edilen iki çocuğa sokaktaki binalardan birinde yaşayan adam tepki gösterdi.

Çocukların küfür etmeye devam etmesi üzerine aşağı inen kişi, onları önce kovaladı ardından da tokatladı. Sesleri duyan vatandaşların müdahalesi üzerine taraflar ayrıldı.

Çocukları tokatlayan kişi araya giren vatandaşlarla da tartıştı.



ARAYA GİREN BİR KİŞİ ADAMA TOKAT ATTI



Bu sırada araya girenlerden bir kişi bu kez çocuklara tokat atan adama tokat atı.

İki çocuğa bağırıp tokat atan adam ise, yaşananların ardından sokaktan uzaklaştı.