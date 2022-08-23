Gürültü yapanları uyardı, canından oldu

İstanbul'da kapısının önünde gürültü yapan gençleri uyaran kişi öldürüldü.



Cinayet, 21 Ağustos'ta Bahçelievler'de işlendi. Temel Arslan (38), evinin önünde saat 02.30 sıralarında gürültü yapan gençleri uyardı. Ancak gençler gürültüye devam etti, Arslan konuşmak için sokağa çıktı.



Tartışma çıktı, gençler Arslan'ı silahla tehdit etti. Evine geri dönen Temel Arslan da tabancasını alarak tekrar sokağa çıktı.



Arslan, bir süre üst sokağa giden gençleri aradı, karşılaştıklarında ise arbede yaşandı.



38 yaşındaki Arslan, eşinin gözlerinin önünde başından vuruldu.

Temel Arslan'ın eşinin çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Arslan kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI 17 YAŞINDA



Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Temel Arslan’a ateş eden 17 yaşındaki katil zanlısını tespit etti.



Düzenlenen operasyonda hem zanlı, hem de Arslan'a bıçakla saldıran iki genç gözaltına alındı.



Olaya karışan bir kişi de aranıyor.