Gürültüden şikayet eden komşuya saldırıya 11 yıl hapis istemi

İstanbul Bakırköy'de gürültü yaptıkları için kendilerini mesajla uyaran üst kattaki komşularının evine zorla girerek, müştekinin eşine de saldırıp, darp, tehdit ve hakaret eden aynı aileden 3 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler İskender ve Nükte Karaduman ile tutuklu sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü’nün komşu oldukları, 12 Aralık 2019’da Karaduman’ın gürültü nedeniyle sanıklardan Ali Şenyüzlü’ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı belirtildi.



Mesajdan sonra sanık Şenyüzlü’nün, Karaduman’ı arayarak, tehdit ve hakarette bulunduğu ve tartıştıkları anlatılan iddianamede, zanlıların uyarı yapan komşularının kapısını tekmeleyip yumrukladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı, sonrasında ise Karaduman’ın elinde sopayla kapıyı açmak zorunda kaldığı bu sırada saldırganların eve zorla girdiği kaydedildi.



İddianamede, sanıkların müştekinin elinde bulunan sopayı alarak müşteki İskender Karaduman’ı yerde sürükleyerek salona götürdüğü, sanıkların müştekiyi tekme, tokat ve sopa ile darp ettikleri, sanıkların bu fiilleri gerçekleştirdikleri sırada müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledikleri, ayrıca sanıkların kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Karaduman’ı da darp ettikleri ifade edildi.



Zanlıların, Karaduman ailesinin konutuna gece vakti zorla girerek, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, "silahla yaralama" suçunu işleyen sanıkların ayrıca, tehdit, hakaret ve mala zarar verme’ suçunu da işledikleri tespit edildi.



İddianamede, sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

