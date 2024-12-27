Gurur kavgası meydan savaşına döndü

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris S., gürültü yaptığı gerekçesiyle yeni taşındığı mahalledeki bir grup tarafından önceki günlerde darp edildi.

Yaşanan olayı gururuna yediremeyen İdris S., arkadaşlarını da toplayarak kendisini darp eden kişileri telefonla arayıp randevulaştı. 1891 sokak üzerindeki bir parkta bir araya gelen iki kalabalık grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kalabalık grup da bıçaklarla birbirlerine saldırdı.