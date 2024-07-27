Gürz-2 operasyonunda 2’si turuncu, 2’si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-2" operasyonunda; 2’si turuncu, 2’si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gürz-2 operasyonunda 2’si turuncu, 2’si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , 'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden "Benda Amed" kod adlı Semra Ayverdi ile "Baran Hemlin" kod adlı Seyithan Sencer'in turuncu, "Sarı İbrahim" kod adlı Yakup Nişo ile "Destina Botan" kod adlı Bişenk Durmuş'un gri kategoride arandığının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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