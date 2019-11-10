Güven Huzur-6 uygulamasında 1476 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla "Güven Huzur-6" uygulaması yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, metruk binalar ile bunun gibi yerlerde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün uygulama gerçekleştirildi.



Ülke genelinde 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 699 bin 602 kişi kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 1476 zanlı yakalandı.



Kontrollerde, 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahsa ulaşılırken çeşitli suç ve ihlallerden 1958 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 104 kişi gözaltına alındı.



Denetimler kapsamında 218 bin 67 araç kontrol edildi ve 6 bin 464 aracın sürücüsüne işlem yapıldı. 91 aranan araç tespit edilirken, 1510'u trafikten men edildi. 11 bin 484 metruk binanın kontrol edildiği denetimlerde, 31 bin 773 umuma açık iş yeri denetlendi. Ayrıca 229 umuma açık iş yerine işlem yapılarak 10 iş yeri kapatıldı.



Öte yandan denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 365 mermi, 10 kesici/delici alet, 817 gram esrar, 12 gram eroin, 133 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 14 ecstasy, 5 captagon, 28 sentetik ecza, 1940 paket kaçak sigara ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi.

